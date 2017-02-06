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10:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Супруги задохнулись в своем доме в Купино

В одном из частных домов города Купино в Новосибирской области пожилые супруги погибли из-за неправильного использования печи, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Несчастный случай произошел 3 февраля в одном из домов в городе Купино. 68-летние супруги неправильно эксплуатировали топную печь, из-за чего отравились угарным газом и погибли.

«Отравиться угарным газом можно и при аварийной работе печи. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации топяных печей и дымоходов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей», — предупредили следователи.

Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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