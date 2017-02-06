Супруги задохнулись в своем доме в Купино

Несчастный случай произошел 3 февраля в одном из домов в городе Купино. 68-летние супруги неправильно эксплуатировали топную печь, из-за чего отравились угарным газом и погибли.

«Отравиться угарным газом можно и при аварийной работе печи. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации топяных печей и дымоходов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей», — предупредили следователи.

Следователи проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.