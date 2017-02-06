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11:36 (мск), источник: Калининград.Ru

На границе с Калининградской областью задержали две тонны водки

На посту Чернышевское — Кибартай задержали крупную партию алкоголя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной таможни.

Груз перевозили на автомобиле «Скания» с полуприцепом транзитом через Литву. Сотрудники таможни направили транспортное средство на проверку мобильным инспекционно-досмотровым комплексом. В результате специалисты установили, что общий вес товара превышает заявленный в документах на 1947 килограммов.

Предметом нарушения стали 2,2 тысячи стеклянных бутылок водки «Родники Сибири». Алкоголь задержали, а в отношении перевозчика возбудили административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ — «Заявление недостоверных сведений о товаре».

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