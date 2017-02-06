На границе с Калининградской областью задержали две тонны водки
На посту Чернышевское — Кибартай задержали крупную партию алкоголя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На посту Чернышевское — Кибартай задержали крупную партию алкоголя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Груз перевозили на автомобиле «Скания» с полуприцепом транзитом через Литву. Сотрудники таможни направили транспортное средство на проверку мобильным
Предметом нарушения стали 2,2 тысячи стеклянных бутылок водки «Родники Сибири». Алкоголь задержали, а в отношении перевозчика возбудили административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ — «Заявление недостоверных сведений о товаре».