На границе с Калининградской областью задержали две тонны водки

Груз перевозили на автомобиле «Скания» с полуприцепом транзитом через Литву. Сотрудники таможни направили транспортное средство на проверку мобильным инспекционно-досмотровым комплексом. В результате специалисты установили, что общий вес товара превышает заявленный в документах на 1947 килограммов.

Предметом нарушения стали 2,2 тысячи стеклянных бутылок водки «Родники Сибири». Алкоголь задержали, а в отношении перевозчика возбудили административное дело по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ — «Заявление недостоверных сведений о товаре».