Два человека погибли на пожаре в р.п. Шатки Нижегородской области

После ликвидации последствий пожара на месте возгорания были обнаружены два тела: 45-летнего мужчины и его 43-летней супруги.

Следствие предполагает, что очаг возгорания находился в спальной комнате. Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении жильцов квартиры. Известно, что супружеская пара состояла на учете в правоохранительных органах, они не были трудоустроены и часто злоупотребляли спиртными напитками.

Следователи СК организовали доследственную проверку и при осмотре тел погибших видимых телесных повреждений не обнаружили.

По результатам проверки следователи СК примут процессуальное решение.

Напомним, что мать и сын погибли на пожаре в Воротынском районе Нижегородской области.