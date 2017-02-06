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10:54 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка зарезала одного мужчину и ранила второго

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Закамска. Во время совместного распития алкоголя она убила одного своего приятеля и ранила второго.

Преступления произошли в ночь на 23 октября 2016 года в квартире, расположенной в Кировском районе города Перми. Сперва женщина выпивала со своими двумя знакомыми, а потом набросилась на них с ножом.

От полученных ранений один из них погиб на месте. Второй выбежал из квартиры и сумел дойти до ближайшего медицинского учреждения, где ему была оказана помощь. Он остался жив.

«Тело убитого мужчины женщина вынесла на улицу, где была замечена прохожими, которые вызвали сотрудников полиции и скорую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СКР по пермскому краю.

На данный момент уголовное дело пермячки направлено в суд.

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