Пермячка зарезала одного мужчину и ранила второго

Преступления произошли в ночь на 23 октября 2016 года в квартире, расположенной в Кировском районе города Перми. Сперва женщина выпивала со своими двумя знакомыми, а потом набросилась на них с ножом.

От полученных ранений один из них погиб на месте. Второй выбежал из квартиры и сумел дойти до ближайшего медицинского учреждения, где ему была оказана помощь. Он остался жив.

«Тело убитого мужчины женщина вынесла на улицу, где была замечена прохожими, которые вызвали сотрудников полиции и скорую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СКР по пермскому краю.

На данный момент уголовное дело пермячки направлено в суд.