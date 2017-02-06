Один человек погиб, пять пострадали в ДТП с тремя машинами под Ростовом

ДТП произошло в 8.00 на втором километре дороги «Северный обход Ростова-на-Дону».

По предварительными данным, «Мазда», водитель которой не справился с управлением при обгоне столкнулся с двигавшимися навстречу автомобилями ВАЗ-2107 и «Лада Приора».

В результате ДТП погиб пассажир иномарки. Ее водитель, а также четыре человека из салона «Приоры», в том числе ребенок 2016 года рождения, с травмами доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.