Азартные игры проводили под видом работы благотворительного фонда на Дону

«Житель Ростовской области под видом осуществления приема и выдачи добровольных пожертвований от имени Благотворительного фонда “Грамотность” осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей — сети Интернет, в торговом павильоне № 6, торгового комплекса “Радуга”, расположенного на 1237 км пк 4 железнодорожной станции Матвеев Курган СКЖД», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту преступления завели уголовное дело. Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.