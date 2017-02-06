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11:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Азартные игры проводили под видом работы благотворительного фонда на Дону

Азартные игры проводили под видом работы благотворительного фонда в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР.

Источник: Аргументы и факты

«Житель Ростовской области под видом осуществления приема и выдачи добровольных пожертвований от имени Благотворительного фонда “Грамотность” осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей — сети Интернет, в торговом павильоне № 6, торгового комплекса “Радуга”, расположенного на 1237 км пк 4 железнодорожной станции Матвеев Курган СКЖД», — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту преступления завели уголовное дело. Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия.

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