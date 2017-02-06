Пробки и «чайники» на дорогах: Кубань входит в тройку самых аварийных регионов России

Несмотря на принимаемые всеми уполномоченными органами меры, Кубань входит в тройку самых аварийных регионов страны. В прокуратуре Краснодарского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой сайт прокуратуры Краснодарского края.

Рост аварийности обусловлен как увеличившимся количеством зарегистрированных в крае транспортных средств, так и возрастающей популярностью кубанских курортов и географическим расположением региона, являющегося единственным автотранспортным коридором, связывающим Республику Крым с материковой частью страны, что приводит к увеличению грузо- и пассажиропотока.

При этом, зачастую происшествия сопровождаются ненадлежащими дорожными условиями (дорожный фактор): неудовлетворительное состояние обочины; отсутствие дорожной разметки и дорожных ограждений; низкие сцепные качества дорожного покрытия; неправильное применение дорожных знаков и иные.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы необходимости принятия превентивных мер, направленных на недопущение образования заторовых ситуаций на дорогах края в период курортного сезона.

По итогам совещания выработаны конкретные меры, направленные на активизацию работы в данной сфере правоотношений и обеспечение принципа неотвратимости наказания за допущенные нарушения.

Контролирующим органам поручено принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, обратив особое внимание на соблюдение всеми заинтересованными лицами требований, предъявляемых к состоянию автомобильных дорог.