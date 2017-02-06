В Москве после погони со стрельбой поймали трех квартирных воров

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичного управления уголовного розыска задержаны трое уроженцев Московской области, подозреваемых в серии квартирных краж на востоке и юго-востоке столицы», — сказала Волк.

По ее словам, трое участников организованной группы подъехали на автомобиле к дому на улице Вешняковской. Войдя в подъезд многоэтажного дома, они взломали входную дверь квартиры и похитили имущество на сумму свыше 80 тысяч рублей, после чего попытались скрыться. В процессе погони, чтобы остановить машину с подозреваемыми, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух.

В настоящее время злоумышленники задержаны, двое из них являются ранее судимыми.