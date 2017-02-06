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11:28 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Челябинска обвинили в убийстве сына

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Свердловские следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Челябинска, который обвиняется в убийстве своего сына, которому на момент совершения преступления, совершенного почти 4 года назад, было несколько месяцев, сообщает Следственный комитет России.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, в марте 2013 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство своего сына, которому на тот момент было всего несколько месяцев. Следователи полагают, что подозреваемый совершил преступление из-за того, что ребенок раздражал его своим плачем.

«После убийства с целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник избавился от тела младенца, забросив его в грузовой вагон поезда, следовавшего из Республики Башкортостан в Свердловскую область на предприятие — ОАО “Среднеуральский медеплавильный завод”. Тело младенца было обнаружено на указанном предприятии 17 марта 2013 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти следователи СКР возбудили дело. Прежде всего необходимо было установить личность ребенка. Для этого проверке подверглись сотрудники и родственники сотрудников промышленного предприятия, на территории которого обнаружена страшная находка. Однако установить личность ребенка не удалось. Ситуация изменилась в начале февраля 2017 года, когда из Челябинской области свердловским следователям СКР поступила информация об отсутствии в одной из семей в городе Челябинске малолетнего ребенка мужского пола.

«Так, проведенной судебной генетической экспертизой установлен тот факт, что мужчина, из семьи которого пропал ребенок, является отцом младенца, чье тело было обнаружено… Впрочем, сам мужчина, признав факт отцовства, отказался от дачи признательных показаний по поводу причинения смерти младенцу», — отмечается в пресс-релизе.

По данным СКР, в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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