В Уфе сотрудница полиции спасла из огня пожилую пару

«Дым первая увидела наш старший эксперт, она шла на работу мимо этого дома. Сразу побежала внутрь подъезда, подняла весь дом, стучала в двери, выключила электрощитки. В квартире, где горел огонь, проживала пожилая пара, они вышли, вроде бы не пострадали. В чем была причина возгорания — не ясно», — рассказал читатель ProUfu.ru, сотрудник полиции.

В МЧС по РБ сообщение о возгорании поступило в 7:12. Прибывшие на место пожарные установили, что очаг возгорания находится в 3-комнатной квартире 5-этажного дома. Из здания были эвакуированы 7 человек, в том числе 1 ребенок. Погибших и пострадавших нет. Огонь был потушен в 7:48.