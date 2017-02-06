В Екатеринбурге мужчина остался жив после того, как его переехала электричка
В Екатеринбурге пьяный мужчина чудом остался жив после того, как его переехала электричка. Инцидент произошел 3 февраля на станции «Екатеринбург-Пассажирский».
В Екатеринбурге пьяный мужчина чудом остался жив после того, как его переехала электричка. Инцидент произошел 3 февраля на станции «Екатеринбург-Пассажирский».
Как сообщили Накануне.RU в
«Машинист, заметив человека, применил экстренное торможение, однако травмирование предотвратить не удалось. Мужчина в результате удара получил закрытую
Сейчас транспортные полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.