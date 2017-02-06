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11:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге мужчина остался жив после того, как его переехала электричка

В Екатеринбурге пьяный мужчина чудом остался жив после того, как его переехала электричка. Инцидент произошел 3 февраля на станции «Екатеринбург-Пассажирский».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в тот день пострадавший, 42-летний мужчина, находился на железнодорожной платформе № 4, где отправлялся электропоезд «Екатеринбург-Пассажирский — Богданович — Каменск-Уральский». В момент отправления электрички мужчина курил вместе со своим знакомым на платформе. Когда мимо них проследовал вагон № 3, гражданин, находившийся в состоянии опьянения, потерял равновесие и упал под него.

«Машинист, заметив человека, применил экстренное торможение, однако травмирование предотвратить не удалось. Мужчина в результате удара получил закрытую черепно-мозговую травму и травматическую ампутацию правой руки. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц», — рассказали в МВД.

Сейчас транспортные полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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