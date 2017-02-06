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12:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Скорая помощь» не успела спасти умирающего мужчину во дворе Новосибирска

В Новосибирске в микрорайоне «Золотая Нива» мужчина скончался на ступеньках во дворе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

«Скорая помощь» не успела спасти умирающего мужчину во дворе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Утром 6 февраля в микрорайоне «Золотая Нива», недалеко от дома на Адриена Лежена, 18/1, 50-летний мужчина почувствовал себя плохо. Прохожие выхвали «скорую помощь», но мужчина скончался до приезда медиков.

Приехавшие врачи предварительно установили, что у мужчины случился инфаркт. На месте работают сотрудники полиции.

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