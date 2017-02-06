«Скорая помощь» не успела спасти умирающего мужчину во дворе Новосибирска
В Новосибирске в микрорайоне «Золотая Нива» мужчина скончался на ступеньках во дворе, сообщает
В Новосибирске в микрорайоне «Золотая Нива» мужчина скончался на ступеньках во дворе, сообщает
«Скорая помощь» не успела спасти умирающего мужчину во дворе Новосибирска, сообщает
Утром 6 февраля в микрорайоне «Золотая Нива», недалеко от дома на Адриена Лежена, 18/1, 50-летний мужчина почувствовал себя плохо. Прохожие выхвали «скорую помощь», но мужчина скончался до приезда медиков.
Приехавшие врачи предварительно установили, что у мужчины случился инфаркт. На месте работают сотрудники полиции.