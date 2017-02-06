Жителя Новосибирской области посадят почти на 12 лет за убийство подоростка
Мужчина ударил девочку ножом в грудь и в живот.
Мужчина ударил девочку ножом в грудь и в живот.
Районный суд города Черепаново вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя Евгения Рябыки.
Как сообщает
В результате, от полученных травм 14-летняя девочка скончалась в больнице. Подсудимый признал свою вину в полном объеме.
Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: статья 105 (умышленное причинение смерти другому человеку) и статья 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил Евгения Рябыкина к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы с наказания отбыванием в колонии строгого режима.