Жителя Новосибирской области посадят почти на 12 лет за убийство подоростка

Районный суд города Черепаново вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя Евгения Рябыки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 8 марта прошлого года подсудимый в компании знакомых пил спиртное, когда в гости пришла знакомая вместе с дочерьми 2001 и 2007 годов рождения. После она оставила детей дома, а сама поехала с подругой в кафе. По данным следствия, Рябыкин начал приставать к старшей девочке, угрожая ножом. Младшая сестра ударила его стеклянным стаканом, после чего подсудимый ударил подростка ножом в грудь и в живот, а маленькой девочке порезал руку. Затем он попытался вскрыть себе живот и попросил убить его.

В результате, от полученных травм 14-летняя девочка скончалась в больнице. Подсудимый признал свою вину в полном объеме.

Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ: статья 105 (умышленное причинение смерти другому человеку) и статья 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд приговорил Евгения Рябыкина к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы с наказания отбыванием в колонии строгого режима.