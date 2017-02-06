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13:02 (мск), источник: dostup1.ru

Котенок не смог добраться в Самару к новой хозяйке из-за курьера-мошенника

Мужчина обязался направить животное жительнице Самарской области, однако получив деньги, обязательств не выполнил.

В Челябинске поймали курьера-мошенника, который обманул жительницу Самарской области, — за деньги он обязался отправить ей котенка, но работу не выполнил, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

В январе 2017 года подозреваемый разместил в интернете объявление о предоставлении курьерских услуг. Вскоре к нему обратилась жительница Самарской области, которая рассказала, что нашла по объявлению в интернете котенка, которого хотела бы забрать домой.

«Женщина попросила курьера отправить животное поездом из Челябинска в Самару, подыскав пассажира, который согласится присмотреть за котенком в пути. Курьер получил за работу 3 тыс. 900 рублей, но свои обязательства не выполнил», — рассказали в полиции.

Стражи порядка поймали подозреваемого, которым оказался житель Челябинска 1985 года рождения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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