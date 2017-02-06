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12:18 (мск), источник: dostup1.ru

Облсуд оставил под стражей магнитогорца, воевавшего в Сирии в составе бандформирования

Напомним, ранее в Челябинске заочно были арестованы уроженец Таджикистана и жительница Коркино, также уехавшие воевать на стороне террористов в Сирии.

Челябинский областной суд оставил под стражей жителя Магнитогорска, принимавшего участие в вооруженном конфликте на территории Сирийской Арабской Республики на стороне незаконного бандформирования, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении студента одного из колледжей Магнитогорска, облсуд оставил без изменения постановление первой инстанции, которым обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта 2017 года», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, решение об аресте 21-летнего парня принял Центральный райсуд Челябинска 13 января 2017 года.

«Принимая решение о продлении срока ареста, районный суд учел, что он обвиняется в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, наказание за которое предусмотрено исключительно в виде лишения свободы на длительный срок», — уточнили в Челябинском областном суде.

Также суд принял во внимание, что у студента нет семьи, он не трудоустроен, длительный период времени находился за пределами РФ, в случае изменения либо отмены избранной меры пресечения может скрыться от следствия и суда, чтобы избежать возможного наказания, поскольку не имеет устойчивых социальных связей.

Не согласившись с данным постановлением, адвокат магнитогорца обжаловал его, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест. Однако областной суд, согласившись с выводами суда первой инстанции, оставил жалобу без удовлетворения.

Органами предварительного следствия молодой человек обвиняется в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном его законодательством, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ).

Напомним, ранее в Челябинске заочно были арестованы уроженец Таджикистана и жительница Коркино, также уехавшие в Сирию воевать на стороне террористов.

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