На трассе в Башкирии произошло тройное столкновение

Известно, что на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы 44-летний водитель российской «легковушки» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В то же время произошло касательное столкновение с автомобилем «Фав V5», а после столкнулся с «пятнашкой», за рулем которого находилась 30-летняя местная жительница.

В результате аварии водитель китайского автомобиля, 58-летний житель Шаранского района, и его 56-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу. Также в салоне «Фав» находилась 28-летняя женщина, которая с травмами обратилась за медицинской помощью.