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11:51 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Неизвестные убили волгоградского рэпера

Местные СМИ сообщают, что 3 февраля 30-летнего волгоградского рэпера Александра Diesel Дизелизде убили неизвестные.

На его теле были обнаружены 17 ножевых ранений. Известно, что он является основателем известной волгоградской группы Smoke Town.

ВДТВ старший помощник руководителя СУ СК по взаимодействию со средствами массовой информации Наталья Куницкая информацию о факте смерти подтвердила. Представитель пресс-службы уточнила, что тело волгоградца в квартире в Краснооктябрьском районе было обнаружено 3 февраля в семь вечера.

Кем был погибший и чем занимался она не уточнила. В настоящее время проводится проверка. Подробности произошедшего сейчас неизвестны. По словам представителя ведомства, все обстоятельства будут известны чуть позже.

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