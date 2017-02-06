В Нижегородской области при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок
5 февраля в 15:30 на 50 км автодороги Работки — Порецкое столкнулись «Газель» и ZAZ. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
5 февраля в 15:30 на 50 км автодороги Работки — Порецкое столкнулись «Газель» и ZAZ. Пострадал ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Водитель «Газели» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ZAZ. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка. Она сидела на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности.
Медицинская помощь ребенку была оказана на месте.