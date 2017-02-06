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11:48 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области женщина избивала 8-летнюю дочь за «четверки»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Женщина в Омской области пойдёт под суд за избиение 8-летней дочери за «четверки» и конфеты, сообщает в понедельник Следственный комитет.

Источник: РИА Новости

«Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Ростовка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению следствия, обвиняемая жестоко обращалась с 8-летней дочерью —гимнасткой, избивая ее по малозначительным поводам. «Так, в ноябре обвиняемая дважды избила девочку, в том числе скакалкой, причинив кровоподтеки, за то, что та без разрешения забрала конфеты у одноклассниц, а также получила “четверку” по математике», — сообщает ведомство.

Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы, проведенной в ходе следствия, со стороны матери имеются признаки жестокого обращения с ребенком, выразившиеся в грубом обращении с несовершеннолетней, вербальной и физической агрессии, нанесении физических травм, психологическом насилии в форме унижения достоинства и подавления личности. В результате таких методов воспитания девочка испытывала стресс, установило следствие.

По данным СК, мать раскаялась в содеянном, тем не менее ребенок после возбуждения дела стал проживать с дедушкой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для решения вопроса о направлении в суд, уточняет ведомство.

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