В Омской области женщина избивала 8-летнюю дочь за «четверки»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Женщина в Омской области пойдёт под суд за избиение 8-летней дочери за «четверки» и конфеты, сообщает в понедельник Следственный комитет.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Женщина в Омской области пойдёт под суд за избиение 8-летней дочери за «четверки» и конфеты, сообщает в понедельник Следственный комитет.
«Следственными органами СК РФ по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы поселка Ростовка, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По мнению следствия, обвиняемая жестоко обращалась с 8-летней дочерью —гимнасткой, избивая ее по малозначительным поводам. «Так, в ноябре обвиняемая дважды избила девочку, в том числе скакалкой, причинив кровоподтеки, за то, что та без разрешения забрала конфеты у одноклассниц, а также получила “четверку” по математике», — сообщает ведомство.
Согласно заключению
По данным СК, мать раскаялась в содеянном, тем не менее ребенок после возбуждения дела стал проживать с дедушкой.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для решения вопроса о направлении в суд, уточняет ведомство.