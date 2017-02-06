Житель Приангарья устроил стрельбу из окна квартиры для хвастовства перед другом

Сотрудники ОВО управления Росгвардии в Тулуне Иркутской области задержали мужчину, который стрелял из окна своей квартиры. 29-летний местный житель распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым, а после решил продемонстрировать ему, как стреляет его ружье и три раза выстрелил из окна своей квартиры. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Сотрудник вневедомственной охраны во внеслужебное время услышал о выстреле из окна квартиры одного из домов в микрорайоне Угольщиков. Данную информацию прапорщик полиции Иван Валуйко сообщил в полицию.

«На место происшествия незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны. Прибыв по указанному адресу, прапорщик полиции Эдуард Иванов и старший сержант полиции Дмитрий Бучма, опросили очевидцев происшествия и составили подробное описание дебошира. Уже через 10 минут сотрудники ОВО установили возможное место нахождения злоумышленника и произвели задержание», — отметили в ведомстве.

В ходе осмотра места жительства у злоумышленника обнаружили у задержанного еще две единицы огнестрельного оружия: «ИЖ-43» и «Вепрь-РР». Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.