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15:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Задержаны аферистки, снявшие с жительницы Челнов порчу за 280 тысяч рублей

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В Казани полицейские задержали двух женщин, которые под предлогом «исцеления от порчи» похитили у жительницы Челнов 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УВД России по Набережным Челнам.

Напомним, 25 января 80-летняя челнинка случайно разговорилась с двумя незнакомками на одной из улиц города. Во время беседы злоумышленницы заявили женщине, что на нее наложена порча, которая исходит от денег. Для обряда исцеления, местная жительница отдала аферисткам 280 тысяч рублей, хранившиеся дома после продажи садового участка и золотое кольцо. Ценности незнакомки пообещали вернуть после «обряда очищения». Спустя несколько часов челнинка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские задержали двух 55-летних аферисток 1 февраля на съемной квартире в Ново-Савиновском районе Казани. Также в квартире находились 36-летняя дочь и 33-летний сын одной из подозреваемых. В ходе обыска в съемной квартире полицейские изъяли 413 тысяч рублей, золотое кольцо и другие ювелирные изделия. Оперативники выяснили, что одна из задержанных по схожему сценарию 31 января 2017 года выманила у 59-летней казанской пенсионерки более 150 тысяч рублей.

В связи с этим полицейские не исключают, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в Казани. Всем, кто, возможно, пострадал от их действий, необходимо обратиться в Управление МВД России по Казани по телефонам (843) 294−50−01, (843) 294−50−11, 02 или 052.

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