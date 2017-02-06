На Южном Урале после ДТП сгорела иномарка — погиб мужчина

Днем 5 февраля 2017 года на трассе Челябинск — Магнитогорск, в районе поселка Степное, лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai. Фото и видео с места ДТП в соцсети «ВКонтакте» выложили очевидцы, передает «Уралинформбюро».

«Атомобиль Дэу Нексия полностью сгорел, погиб мужчина с Башкортостана. Женщину с Хендая с детьми, увезли в Больничку в Пласт», — пишут свидетели аварии в группе «На дорогах Сибая» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).