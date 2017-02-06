Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне (видео)
Найдено тело девушки, пропавшей после ссоры
Василиса Володина показала дочь в 7 и 16 лет: реакция фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12:39 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде на стадионе к ЧМ-2018 произошел второй пожар

Ликвидировано возгорание в строительном городке «Стадиона Нижний Новгород». Об этом сообщает АО «Стройтрансгаз».

5 февраля в 4.50 произошло возгорание в одном из нежилых подсобных помещений, принадлежащих ООО «СтройГруп» — субподрядчику строительства «Стадиона Нижний Новгород».

Все подсобные помещения оборудованы средствами пожарной безопасности, поэтому об инциденте стало сразу же известно строителям. Они и вызвали работников ГУ МЧС. Пожарный наряд в кратчайшие сроки прибыл на место происшествия. К 5:20 возгорание было ликвидировано. Внутри помещения в момент возгорания никто не находился, жертв и пострадавших нет.

Бытовка, в которой произошел пожар, расположена на территории временного строительного городка. От нее до зоны строительства арены около 300 метров. На ход строительства «Стадиона Нижний Новгород» происшествие не повлияло.

Причина инцидента выясняется. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности блока автоматики регулировки температуры электрического конвертера.14 ноября 2016 года в социальной сети появилось видео пожара, произошедшего на.

строительной площадке стадиона «Нижний Новгород». Сообщение о пожаре на строительной площадке стадиона к ЧМ-2018 поступило диспетчеру МЧС в 09:53.

Тогда на стройплощадке также загорелась бытовка. Причиной тому стало нарушение правил использования масляного радиатора. Сергей Алешин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь