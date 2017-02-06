В Нижнем Новгороде на стадионе к ЧМ-2018 произошел второй пожар

5 февраля в 4.50 произошло возгорание в одном из нежилых подсобных помещений, принадлежащих ООО «СтройГруп» — субподрядчику строительства «Стадиона Нижний Новгород».

Все подсобные помещения оборудованы средствами пожарной безопасности, поэтому об инциденте стало сразу же известно строителям. Они и вызвали работников ГУ МЧС. Пожарный наряд в кратчайшие сроки прибыл на место происшествия. К 5:20 возгорание было ликвидировано. Внутри помещения в момент возгорания никто не находился, жертв и пострадавших нет.

Бытовка, в которой произошел пожар, расположена на территории временного строительного городка. От нее до зоны строительства арены около 300 метров. На ход строительства «Стадиона Нижний Новгород» происшествие не повлияло.

Причина инцидента выясняется. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправности блока автоматики регулировки температуры электрического конвертера.14 ноября 2016 года в социальной сети появилось видео пожара, произошедшего на.

строительной площадке стадиона «Нижний Новгород». Сообщение о пожаре на строительной площадке стадиона к ЧМ-2018 поступило диспетчеру МЧС в 09:53.

Тогда на стройплощадке также загорелась бытовка. Причиной тому стало нарушение правил использования масляного радиатора. Сергей Алешин.