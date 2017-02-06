Во Львовской области нашли мертвым демобилизованного участника АТО
Его обнаружили в родном селе под снегом.
Его обнаружили в родном селе под снегом.
В селе Нижний Туров Львовской области нашли мертвым демобилизованного участника АТО. Об этом в Facebook написал председатель Турковской РГА Александр Лабецкий.
34-летний военный Тарас Маецкий 8 января вышел из дома и не вернулся.
«Сегодня (5 февраля, — ред.) односельчане нашли демобилизованного участника АТО Тараса мертвым в родном селе под снегом! До конца верили, что вернется живым, но…», — написал он.
Как сообщают местные СМИ, накануне 60 человек, среди которых участники АТО, жители сел, спасатели, и полицейские искали без вести пропавшего участника АТО.
Причина смерти пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что участник АТО из Луцка погиб в результате ДТП.