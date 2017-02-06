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12:18 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП в Кишиневе: иномарка влетела в маршрутку, которую выбросило с дороги

Плохая видимость на дорогах из-за тумана привела к росту числа аварий, в которых участвует общественный транспорт.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник утром в столице Молдовы.

Черная иномарка врезалась в рейсовый микроавтобус № 192 на бульваре Григория Виеру. В результате маршрутку выбросило с проезжей части настолько, что она врезалась в ларек.

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Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Очевидцы сообщают, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, появились сообщения о другом ДТП, произошедшем на улице Мунчештской. Как сообщают свидетели случившегося, на одном из участков этой улицы столкнулись троллейбус, микроавтобус № 120 и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.

В понедельник в Молдове действует «желтый код» метеоопасности из-за сильного тумана. Как сообщили синоптики, видимость составляет порядка 200 метров и менее.

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