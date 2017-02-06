ДТП в Кишиневе: иномарка влетела в маршрутку, которую выбросило с дороги
Плохая видимость на дорогах
Плохая видимость на дорогах
КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik.
Черная иномарка врезалась в рейсовый микроавтобус № 192 на бульваре Григория Виеру. В результате маршрутку выбросило с проезжей части настолько, что она врезалась в ларек.
Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Очевидцы сообщают, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Кроме того, появились сообщения о другом ДТП, произошедшем на улице Мунчештской. Как сообщают свидетели случившегося, на одном из участков этой улицы столкнулись троллейбус, микроавтобус № 120 и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.
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