ДТП в Кишиневе: иномарка влетела в маршрутку, которую выбросило с дороги

Черная иномарка врезалась в рейсовый микроавтобус № 192 на бульваре Григория Виеру. В результате маршрутку выбросило с проезжей части настолько, что она врезалась в ларек.

Инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Очевидцы сообщают, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, появились сообщения о другом ДТП, произошедшем на улице Мунчештской. Как сообщают свидетели случившегося, на одном из участков этой улицы столкнулись троллейбус, микроавтобус № 120 и легковой автомобиль. О пострадавших не сообщается.