Нападение «коллекторов-насильников» оказалось инсценировкой

Так несовершеннолетний пытался развести мать с пьющим отчимом. Нападение спланировал друг семьи, ранее судимый за мошенничество с маткапиталом.
В марте 2016 года нападение «коллекторов», требовавших более 200 тысяч рублей с семьи, ранее взявшей в долг пять тысяч рублей, прогремело на всю Россию. Сообщалось, что в отношении 38-летней женщины были еще совершены «Насильственные действия сексуального характера». Первоначально следственными органами было возбуждены дела сразу по трем статьям УК РФ.
Однако сегодня в МВД заявили, что преступление — это инсценировка, и никаких коллекторов на самом не было. Преступление спланировал друг потерпевших.
«На меня напали, повалили на пол лицом».
«Вечером 30 марта в дом потерпевшей, расположенный на улице Барнаульской города Искитима, ворвались четверо неизвестных лиц. Кроме женщины в помещении находились ее муж и 17-летний сын, — сообщили в Генеральной прокуратуре в прошлом году.— Со слов потерпевшей, злоумышленники похитили мобильный телефон и потребовали вернуть 240 тысяч рублей в счет погашения кредита. В 2015 году она воспользовалась услугами компании “Деньги сразу”, получив пять тысяч рублей, но не смогла вернуть долг».
— На меня напали, повалили на пол лицом. Кричали: «Когда деньги вернешь?» Назвали компанию, в которой я брала кредит. Я заверяла, что верну, зарплата будет на днях, — рассказала тогда хозяйка дома Наталья Горбунова. — Потом они убежали. Сын заметил, что у них была «девятка» темного цвета.
Позже к статье УК РФ «Разбой» следственное управление СКР присоединило еще одно — «Насильственные действия сексуального характера». Дело в том, что хозяйка дома заявила, что коллекторы якобы ее изнасиловали на глазах у мужа.
28-летний друг семьи.
Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая семья рассматривала возможность продажи дома, чтобы рассчитаться с долгами. Так появилась версия о причастности к преступлению тех, кто был заинтересован в скорейшей сделке с недвижимостью.
Среди них оказался 28-летний друг семьи потерпевших, ранее судимый за мошенничество. Он активно помогал собирать документы для оформления продажи, взял на себя оплату финансовых расходов. Потерпевшие не спешили, и у подозреваемого возник план поторопить их с помощью инсценировки нападения коллекторов, требующих возврата долгов.
Вскоре полицейские получили информацию о том, что к предполагаемому организатору нападения обращался 17-летний сын Горбуновых. Молодой человек предлагал проучить отчима, который на почве пьянства часто бил парня и его мать. Визит преступников, по мнению пасынка, должен был спровоцировать развод и отъезд матери из дома отчима.
«Действия сексуального характера не подтвердились».
В семье Горбуновых были постоянные скандалы из-за долгов, отчим пил, пасынок с ним конфликтовал. Так пояснил VN.ru начальник отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» Андрей Лобецкий.
Друг семьи предложил семнадцатилетнему парню инсценировать нападение, мол, отчим с матерью быстрее разведутся, и все проблемы будут решены. Подросток согласился. И он тоже был организатором этого спланированного преступления, сам открыл дверь и запустил в дом «неизвестных» в масках.
— В связи с этим уголовное дело о незаконном проникновении в жилище было прекращено, — говорит Андрей Лобецкий.
Действия сексуального характера в отношении хозяйки дома тоже не подтвердились. По словам начальника отдела уголовного розыска, привлекать «потерпевших» за заведомо ложный донос не будут, потому что невозможно квалифицировать эти действия таким образом, ведь заявителем выступила мать, а она не знала, что это инсценировка. Женщина искренне считала, что происходящее — разбойное нападение. Тем более, что сын кричал, что его бьют, домочадцы были связаны, с мешками на головах.
В итоге скамья подсудимых уготована лишь организатору преступления, которого обвинили в мошенничестве. Как сообщил VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Михаил Бирюков, «другу семьи», который таким странным образом хотел вынудить Горбуновых продать дом и на этом нажиться, грозит до двух лет лишения свободы. Известно, что ранее организатор нападения на семью Горбуновых уже был осужден за мошенничество — он совершал аферы по обналичиванию маткапитала.