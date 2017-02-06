Нападение «коллекторов-насильников» оказалось инсценировкой

Так несовершеннолетний пытался развести мать с пьющим отчимом. Нападение спланировал друг семьи, ранее судимый за мошенничество с маткапиталом. В марте 2016 года нападение «коллекторов», требовавших более 200 тысяч рублей с семьи, ранее взявшей в долг пять тысяч рублей, прогремело на всю Россию. Сообщалось, что в отношении 38-летней женщины были еще совершены «Насильственные действия сексуального характера». Первоначально следственными органами было возбуждены дела сразу по трем статьям УК РФ. Однако сегодня в МВД заявили, что преступление — это инсценировка, и никаких коллекторов на самом не было. Преступление спланировал друг потерпевших.

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«На меня напали, повалили на пол лицом». «Вечером 30 марта в дом потерпевшей, расположенный на улице Барнаульской города Искитима, ворвались четверо неизвестных лиц. Кроме женщины в помещении находились ее муж и 17-летний сын, — сообщили в Генеральной прокуратуре в прошлом году.— Со слов потерпевшей, злоумышленники похитили мобильный телефон и потребовали вернуть 240 тысяч рублей в счет погашения кредита. В 2015 году она воспользовалась услугами компании “Деньги сразу”, получив пять тысяч рублей, но не смогла вернуть долг». — На меня напали, повалили на пол лицом. Кричали: «Когда деньги вернешь?» Назвали компанию, в которой я брала кредит. Я заверяла, что верну, зарплата будет на днях, — рассказала тогда хозяйка дома Наталья Горбунова. — Потом они убежали. Сын заметил, что у них была «девятка» темного цвета. Позже к статье УК РФ «Разбой» следственное управление СКР присоединило еще одно — «Насильственные действия сексуального характера». Дело в том, что хозяйка дома заявила, что коллекторы якобы ее изнасиловали на глазах у мужа. 28-летний друг семьи. Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая семья рассматривала возможность продажи дома, чтобы рассчитаться с долгами. Так появилась версия о причастности к преступлению тех, кто был заинтересован в скорейшей сделке с недвижимостью.