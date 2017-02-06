В Перми разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении
По версии полиции, мужчина совершил преступление в Забайкалье.
По версии полиции, мужчина совершил преступление в Забайкалье.
МВД по Забайкальскому краю разыскивает 54-летнего Владимира Кузьменко. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщает
На вид подозреваемому 50−55 лет, рост — 175 см, телосложение худощавое, глаза светлые, носит бороду или усы. Кузьменко коммуникабелен, легко входит в доверие. При общении активно жестикулирует.
Сведения о местонахождении Кузьменко В. В. можно сообщить по телефонам: 8−914−504−6666, (3022) 23−57−29 или 02.