Свидетели Антипина и Балабанов заявили, что опасаются Павла Ляха
Двое свидетелей —
Двое свидетелей —
Отвечая на вопросы судьи Дмитрия Отинова, старший следователь краевого управления ФСБ Алексей Ворошнин назвал причины для такой меры пресечения. Не получен ответ на запрос в УФСБ по Москве и туда направлен повторный запрос.
В столице запланировано проведение следственных действий, дата которых зависит от указанного ответа.
Кроме того, Пермская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ еще не подготовила заключение
Возражая против домашнего ареста, адвокат Исаак Гройсберг сказал: «Представлены протоколы допросов бывшего министра финансов Антипиной и бывшего заместителя министра строительства Балабанова. Не думаю, что Лях может на них
К уголовному делу приобщены благодарственные письма президента РФ, министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета РФ и других руководителей, которыми оценены заслуги Ляха — напомнила защита. Адвокат Гройсберг сослался и на социологическое исследование, где нынешний обвиняемый Лях возглавил рейтинг как самый эффективный министр Пермского края.
Прокурор Николай Зарубин попросил апелляционную инстанцию оставить Ляха под домашним арестом до 3 апреля, как решил 30 января Ленинский районный суд Перми. Судья Отинов согласился с прокурорской позицией.