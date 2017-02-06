Свидетели Антипина и Балабанов заявили, что опасаются Павла Ляха

Отвечая на вопросы судьи Дмитрия Отинова, старший следователь краевого управления ФСБ Алексей Ворошнин назвал причины для такой меры пресечения. Не получен ответ на запрос в УФСБ по Москве и туда направлен повторный запрос.

В столице запланировано проведение следственных действий, дата которых зависит от указанного ответа.