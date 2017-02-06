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12:25 (мск), источник: Новости Перми

Свидетели Антипина и Балабанов заявили, что опасаются Павла Ляха

Двое свидетелей — экс-министр финансов Прикамья Ольга Антипина и бывший замминистра строительства Николай Балабанов — заявили на допросах, что опасаются воздействия на них со стороны обвиняемого в коррупции экс-министра спорта Павла Ляха. Это прозвучало 6 февраля в Пермском краевом суде, который признал обоснованным продление домашнего ареста для чиновника.

Источник: Новости Перми

Отвечая на вопросы судьи Дмитрия Отинова, старший следователь краевого управления ФСБ Алексей Ворошнин назвал причины для такой меры пресечения. Не получен ответ на запрос в УФСБ по Москве и туда направлен повторный запрос.

В столице запланировано проведение следственных действий, дата которых зависит от указанного ответа.

Кроме того, Пермская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ еще не подготовила заключение строительно-технической экспертизы о реконструкции стадиона «Динамо». Не приводя фамилии, офицер ФСБ отметил: «Есть протоколы допросов, где свидетели говорят об опасности, что Лях может повлиять. Ранее они либо являлись подчиненными, либо общались».

Возражая против домашнего ареста, адвокат Исаак Гройсберг сказал: «Представлены протоколы допросов бывшего министра финансов Антипиной и бывшего заместителя министра строительства Балабанова. Не думаю, что Лях может на них как-то повлиять». Поддерживая коллегу, адвокат Роман Ахметов обратил внимание суда: «Свидетели якобы опасаются обвиняемого, но сегодня следователь сообщил, что они уже допрошены».

К уголовному делу приобщены благодарственные письма президента РФ, министра спорта РФ, председателя Олимпийского комитета РФ и других руководителей, которыми оценены заслуги Ляха — напомнила защита. Адвокат Гройсберг сослался и на социологическое исследование, где нынешний обвиняемый Лях возглавил рейтинг как самый эффективный министр Пермского края.

Прокурор Николай Зарубин попросил апелляционную инстанцию оставить Ляха под домашним арестом до 3 апреля, как решил 30 января Ленинский районный суд Перми. Судья Отинов согласился с прокурорской позицией.

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