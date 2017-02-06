С крыши известного кафе «Тинто» в Омске упал и разбился рабочий

Несчастье произошло в прошлую пятницу, 4 февраля. Администраторы кафе «Тинто», находящегося на улице Певцова, наняли двух рабочих для очистки крыши от снега. Никаких договоров при найме никто не составлял, но мужчины с удовольствием взялись за халтуру.

Работали бойко, но без страховки. В результате 30-летний парень поскользнулся и сорвался с крыши, упав вниз. При падении с высоты он получил травмы, несовместимые с жизнью, в итоге скончался на месте. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Лариса Больдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— По факту гибели омича, который работал без заключения трудового договора, проводится проверка.

Отметим, что указанное здание кафе находится рядом с приемной Президента России и пользуется у омичей большой популярностью.