Две маршрутки и автобус столкнулись в Краснооктябрьском районе Волгограда

Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Юность».

По словам свидетелей произошедшего, сначала столкнулись две маршрутки, после в них врезался автобус.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.