Две маршрутки и автобус столкнулись в Краснооктябрьском районе Волгограда
Авария с участием маршруток и автобуса произошла утром 6 февраля в Волгограде. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
Авария с участием маршруток и автобуса произошла утром 6 февраля в Волгограде. Об этом ВДТВ стало известно от очевидцев.
Инцидент произошел недалеко от остановки общественного транспорта «Юность».
По словам свидетелей произошедшего, сначала столкнулись две маршрутки, после в них врезался автобус.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.