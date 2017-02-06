Автобус № 80 и Toyota RAV4 столкнулись на улице Советской в Иркутске

Столкновение автобуса № 80 и Toyota RAV4 произошло в районе остановки «Школа № 23» на улице Советской в Иркутске сегодня, 6 февраля. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Сотрудники ГИБДД оформили дорожную аварию. Погибших и пострадавших нет, — рассказали корр. агентства в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.