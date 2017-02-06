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12:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пожилая пара задохнулась угарным газом в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 февраля, РИА ФедералПресс. Новосибирске следователи проводят проверку по факту смерти пожилой пары в городе Купино. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, тела 68-летних пенсионеров были обнаружены в собственном доме. Во время проверки выяснилось, что возможной причиной отравления стало отравление угарным газом из-за неправильной эксплуатации топной печи.

Следствие организовало проверку по этому случаю. После комплекса судебных экспертиз будут установлены точные причины трагедии.

Также следователи напомнили новосибирцам, что необходимо соблюдать правила безопасности при обогреве помещения: следить за технической исправностью обогревателей, не оставлять приборы включенными на ночь и не подпускать к ним детей.

«Отравиться угарным газом можно и при аварийной работе печи. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации топяных печей и дымоходов. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей», — отметили в ведомстве.

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