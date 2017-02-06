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12:56 (мск), источник: VN.RU

Убитый депутат из Искитима находился под следствием

Убийство депутата Совета депутатов Искитимского района Владимира Шевцова расследует Следственный комитет.

Тело мужчины с ножевым ранением в области сердца нашли в лесном массиве в Заельцовском районе Новосибирска третьего февраля. Деньги, которые имел при себе погибший, злоумышленника не заинтересовали. Погибший депутат — фигурант двух уголовных дел о многомиллионных мошенничествах, которые сейчас слушаются в суде Искитима.

Тело депутата Искитимского совета депутатов Владимира Шевцова нашли в лесном массиве недалеко от ООТ «Дачи» в Заельцовском районе Новосибирска. Причиной смерти стало ножевое ранение в область сердца. Само орудие преступления нашли недалеко от места убийства. Ни сотовый телефон, ни деньги, которые имел при себе погибший, злоумышленника не заинтересовали.

По этому факту Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 105 КУ РФ «Убийство». Больше никакой информации о ходе расследования в ведомстве не разглашают.

О погибшем известно, что он находился под следствием сразу о двух многомиллионных делах о мошенничестве. 27 октября 2016 года на сайте Генеральной прокуратуры РФ появилось сообщение о том, что Искитимский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Крестьянского коллективного хозяйства» Владимира Шевцова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

«С 18 марта 2014 года по 14 июля 2015 года в г. Искитим Новосибирской области Шевцов, используя свои полномочия, совершил противоправные безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу денежных средств ЗАО “Крестьянского коллективного хозяйства” на сумму 29,2 млн рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, компания «Сибирский Антрацит» обвинила директора представительства компании в Новосибирске Дмитрия Чувочина и депутата Совета депутатов Иcкитимского района Владимира Шевцова в незаконном оформлении на себя и своих родственников более 80 га земель, приобретенных для «Сибирского Антрацита». Результаты внутренней проверки были опубликованы на сайте компании 24 апреля 2016 года.

«Указанные лица мошенническим путем также похитили денежные средства АО “Сибирский Антрацит” и ООО “Крестьянское коллективное хозяйство” на общую сумму около 60 млн рублей», — цитирует сообщение компания НГС. Бизнес.

После двух крупных скандалов Владимир Шевцов потерял свою должность гендиректора «Крестьянского коллективного хозяйства». На него возбудили уголовное дело.

На сайте Совета депутатов Искитимского района он единственный из депутатов 34-х округов, в графе «Профессия» которого указано «Временно не работает». О собственно депутатской деятельности Шевцова известно, что он входил в комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике. Коллеги вспоминают его как вежливого, интеллигентного человека, и были крайне шокированы известием о его насильственной смерти.

— Я общался с ним только на сессиях. Шевцов производил впечатление интеллигентного человека, никогда ни с кем не ругался. Был поражен известием о его гибели. Депутатские сессии он посещал регулярно, правда, на последней сессии в декабре его не было, — рассказал корреспонденту VN.ru депутат Совета депутатов Искитимского района, директор ООО Агрофирма «Овощевод» Серго Петеян.

Председатель депутатской комиссии по ЖКХ, директор ООО «Сибирский питомник» Сергей Поляков вспоминает, что погибший был хорошим хозяином и не раз покупал у него саженцы для своего участка на берегу Обского моря. Характеризует его как «приличного» человека, пишет НГС.

Справка.

Владимир Анатольевич Шевцов родился 11.12.1961 года. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. В сентябре 2015 года был избран депутатом Совета депутатов Искитимского района третьего созыва по округу № 31, куда входят населенные пункты трех муниципальных образований. Это Верх-Коенский сельсовет: деревни Михайловка, Китерня и поселок Дзержинский; Тальменский сельсовет: деревня Калиновка и Усть-Чемский сельсовет: села Усть-Чем, Мосты и деревня Харино. За него проголосовало более 41% избирателей, пришедших на выборы. Шевцов выдвигался от местного отделения Партии «Единая Россия» Искитимского района области. На момент избрания работал генеральным директором ООО «Крестьянское коллективное хозяйство». Проживал в Новосибирске.

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