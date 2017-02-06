Директор «Омского речного порта» ушел от уголовного наказания за недоимки по налогам

Как сообщили в региональном СК РФ, прекращено уголовное преследование в отношении Сергея Сандулова, генерального директора ОАО «Омский речной порт», который обвинялся по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ — неисполнение обязанностей налогового агента.

УК РФ, Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента. Часть 1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

По материалам дела, глава предприятия, будучи также его акционером, в 2015 году, преследуя личные интересы, не перечислил в бюджет НДФЛ, удержанный из заработной платы сотрудников, а также дивиденды акционеров. За счет этого у речпорта скопился долг, превысивший 12,3 млн рублей.

— Удержанные денежные средства обвиняемый израсходовал на возврат краткосрочных займов и погашение процентов, в том числе себе как физическому лицу в размере более 7 млн рублей, — уточнили в ведомстве.

На стадии следствия весь долг был погашен, включая штраф и пени, что стало основанием для завершения дела на стадии предварительного расследования. При этом оно является нереабилитирующим.