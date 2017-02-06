Директор «Омского речного порта» ушел от уголовного наказания за недоимки по налогам
Сандулов предпочел возместить причиненный бюджету ущерб вместо возможного тюремного срока.
Сандулов предпочел возместить причиненный бюджету ущерб вместо возможного тюремного срока.
Как сообщили в региональном СК РФ, прекращено уголовное преследование в отношении Сергея Сандулова, генерального директора ОАО «Омский речной порт», который обвинялся по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ — неисполнение обязанностей налогового агента.
УК РФ, Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента. Часть 1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
По материалам дела, глава предприятия, будучи также его акционером, в 2015 году, преследуя личные интересы, не перечислил в бюджет НДФЛ, удержанный из заработной платы сотрудников, а также дивиденды акционеров. За счет этого у речпорта скопился долг, превысивший 12,3 млн рублей.
— Удержанные денежные средства обвиняемый израсходовал на возврат краткосрочных займов и погашение процентов, в том числе себе как физическому лицу в размере более 7 млн рублей, — уточнили в ведомстве.
На стадии следствия весь долг был погашен, включая штраф и пени, что стало основанием для завершения дела на стадии предварительного расследования. При этом оно является нереабилитирующим.