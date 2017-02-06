Три школьницы отравились на праздновании дня рождения в кафе в Волгограде

Подросткам по 14 и 15 лет. Известно, что девочкам резко стало плохо и они потеряли сознание. Незамедлительно друзья вызвали скорую и позвонили родителям. Как сообщают местные СМИ, среди их вещей была обнаружена пустая упаковка таблеток с одурманивающим эффектом.

Сейчас пациентки находятся в реанимации под пристальным наблюдением врачей.