Экипаж ДПС стал участником массовой аварии в Хабаровске

Утром понедельника напротив парка имени Гагарина произошла авария, в которую попали патрульный экипаж ДПС, три гражданских автомобиля и рейсовый автобус, сообщает портал «Губерния».

Судя по рассказам участников ДТП, спровоцировал череду столкновений шофер «Гайи». Минивэн двигался следом за МАЗом маршрута № 40 и решил объехать его по левому ряду. Сместившись на вторую полосу, водитель увидел перед собой корму «Короллы», которая ехала борт о борт с автобусом. «Гайя» повредила оба транспортных средства.

Шофер «МАЗа» попал в аварию в самом начале рабочего дня и терпел убытки с каждой секундой.

Четвертым участником этой истории стал водитель «Ниссана Примеры». Он ехал следом за «Короллой», нарушитель двигался параллельно ему. Когда сидевший за рулем «Ипсума» внезапно сместился на его путь и устроил впереди свалку, владелец «Примеры» мог бы ее обрулить, но осевая полоса была занята. На ней стоял патрульный автомобиль: полицейские выписывали протокол нарушителю из встречного потока. Водитель «Ниссана» попытался втиснуться между уже поврежденной «Короллой» и «Кариной» сотрудников ДПС, но тут же стал виновником второй пары столкновений.