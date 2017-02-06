Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Хлоргексидин вызывает аллергию
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
18 человек погибли в пожаре в массажном салоне (видео)
Найдено тело девушки, пропавшей после ссоры
Василиса Володина показала дочь в 7 и 16 лет: реакция фанатов
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
13:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске загоревшийся грузовик въехал в магазин

В Новороссийске ночью в минимаркет въехал загоревшийся грузовой автомобиль Mercedes.

По предварительным данным, в салоне автомобиля в этот момент не было водителя. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать возгорание через десять минут. Причины пожара сейчас выясняются.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь