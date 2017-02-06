В Новороссийске загоревшийся грузовик въехал в магазин
В Новороссийске ночью в минимаркет въехал загоревшийся грузовой автомобиль Mercedes.
В Новороссийске ночью в минимаркет въехал загоревшийся грузовой автомобиль Mercedes.
По предварительным данным, в салоне автомобиля в этот момент не было водителя. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось ликвидировать возгорание через десять минут. Причины пожара сейчас выясняются.
В результате происшествия никто не пострадал, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.