Волгоградка идет под суд за разглашение секретных данных о клиентах банка

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудница финансового учреждения обвиняется в том, что предоставила своему знакомому личные данные 11 клиентов. Их фигурантка дела заполучила в период с апреля по сентябрь 2016 года, используя персональный логин и пароль. При этом информацию женщина добывала из корыстных побуждений — за эти сведения она получила от знакомого 129 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ее действий со счетов клиентов впоследствии было похищено в общей сложности 4,3 млн рублей.

Уголовное дело в отношении волгоградки было возбуждено по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.