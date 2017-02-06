Волгоградка идет под суд за разглашение секретных данных о клиентах банка
Жительница Волгограда идет под суд за разглашение банковской тайны.
Жительница Волгограда идет под суд за разглашение банковской тайны.
Как сообщили корреспонденту в
Уголовное дело в отношении волгоградки было возбуждено по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.