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13:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградка идет под суд за разглашение секретных данных о клиентах банка

Жительница Волгограда идет под суд за разглашение банковской тайны.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудница финансового учреждения обвиняется в том, что предоставила своему знакомому личные данные 11 клиентов. Их фигурантка дела заполучила в период с апреля по сентябрь 2016 года, используя персональный логин и пароль. При этом информацию женщина добывала из корыстных побуждений — за эти сведения она получила от знакомого 129 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ее действий со счетов клиентов впоследствии было похищено в общей сложности 4,3 млн рублей.

Уголовное дело в отношении волгоградки было возбуждено по статье «Незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, совершенное из корыстной заинтересованности». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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