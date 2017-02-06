Более 1 млн рублей похитили работники почты в Нижнеудинске
В Нижнеудинске трое работников отделения связи подозреваются в присвоении денег.
В Нижнеудинске трое работников отделения связи подозреваются в присвоении денег.
Трёх работников одного из отделений связи УФПС Иркутской области в Нижнеудинске подозревают в присвоении вверенных им денег в сумме более 1 млн рублей. как сообщает 6 февраля 2017 года
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — лишение свободы на срок до 10 лет.
Сотрудников, присвоивших деньги, уволят за утрату доверия, сообщает