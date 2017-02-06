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14:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 1 млн рублей похитили работники почты в Нижнеудинске

В Нижнеудинске трое работников отделения связи подозреваются в присвоении денег.

Трёх работников одного из отделений связи УФПС Иркутской области в Нижнеудинске подозревают в присвоении вверенных им денег в сумме более 1 млн рублей. как сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские при содействии службы безопасности УФПС по региону установили, что 23 января кассир, оператор и заместитель начальника отделения связи, используя служебное положение, совершили хищение денег в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — лишение свободы на срок до 10 лет.

Сотрудников, присвоивших деньги, уволят за утрату доверия, сообщает пресс-служба УФПС по Иркутской области. Инцидент не повлиял на режим работы ОПС и обслуживание клиентов.

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