Более 1 млн рублей похитили работники почты в Нижнеудинске

Трёх работников одного из отделений связи УФПС Иркутской области в Нижнеудинске подозревают в присвоении вверенных им денег в сумме более 1 млн рублей. как сообщает 6 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские при содействии службы безопасности УФПС по региону установили, что 23 января кассир, оператор и заместитель начальника отделения связи, используя служебное положение, совершили хищение денег в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей — лишение свободы на срок до 10 лет.