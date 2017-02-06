В Башкирии мужчина задушил друга детства за нравоучения

По материалам дела, 3 февраля два друзья детства решили встретится и к ночи собрались у одного из них дома. За полночь, после совместного употребления спиртного 35-летний хозяин дома стал учить своего друга жизни, но тому это не понравилось. Вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В ходе потасовки младший друг задушил старшего.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.