Бывшая глава Пионерского городского округа незаконно присвоила себе 1 млн рублей

На протяжении более двух лет женщина незаконно присваивала себе ежемесячные денежные поощрения к зарплате. В том числе, и дополнительные премии «за особые условия муниципальной службы», сообщает прокуратура Калининградской области. Так, с февраля 2012-го по октябрь 2014-го ей выплатили около 1 млн рублей из местного бюджета.

В результате проверки также выяснено, что назначать подобные поощрения главе городского округа в данном случае может только окружной Совет депутатов. Поэтому никаких оснований самовольно присваивать премии женщина не имела.

На днях Светлогорский межрайонный прокурор утвердил обвинительные заключения по данному уголовному делу. Совершенное преступление предусмотрено ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, являющимся главой органа местного самоуправления). За его совершение бывшей главе грозит наказание в виде крупного штрафа либо лишение свободы.

На данный момент, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.