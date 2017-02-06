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15:07 (мск), источник: Вести - Калининград

Бывшая глава Пионерского городского округа незаконно присвоила себе 1 млн рублей

Органы следствия обвиняют бывшую главу администрации Пионерского городского округа в превышении должностных полномочий.

На протяжении более двух лет женщина незаконно присваивала себе ежемесячные денежные поощрения к зарплате. В том числе, и дополнительные премии «за особые условия муниципальной службы», сообщает прокуратура Калининградской области. Так, с февраля 2012-го по октябрь 2014-го ей выплатили около 1 млн рублей из местного бюджета.

В результате проверки также выяснено, что назначать подобные поощрения главе городского округа в данном случае может только окружной Совет депутатов. Поэтому никаких оснований самовольно присваивать премии женщина не имела.

На днях Светлогорский межрайонный прокурор утвердил обвинительные заключения по данному уголовному делу. Совершенное преступление предусмотрено ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, являющимся главой органа местного самоуправления). За его совершение бывшей главе грозит наказание в виде крупного штрафа либо лишение свободы.

На данный момент, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Комментарии
2
Алекс
наказание должно быть показательным на столько, чтобы другим неповадно было
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Алекс
имущество ее и ее родственников передайте многодетным семьям !...это не ее ж имущество , а народное, ...она ж народ обворовывала, пусть теперь народ благами и пользуется..
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