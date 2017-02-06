СК: дело о взятках при ликвидации минского ОАО передано в суд

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Расследование уголовного дела о взятках при ликвидации одного из минских акционерных обществ завершено, материалы дела уже направлены в суд, сообщили в УСК по Минску.

В Минске председатель ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ столицы обвиняется в неоднократном получении взяток.

«Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ столицы», — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.