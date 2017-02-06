В Петропавловске пропала 15-летняя школьница
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В социальных сетях жители Петропавловска распространили информацию о пропаже 15-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В социальных сетях жители Петропавловска распространили информацию о пропаже 15-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В
«В УВД г. Петропавловска обратилась администрация одной из школ Петропавловска с тем, что два дня назад ушла из дома и не вернулась 15-летняя Антонина Филиппова. По факту заведено розыскное дело, в рамках которого проводятся все необходимые оперативные мероприятия. Со слов мамы школьницы, они не били тревогу, так как ранее она уже уходила на продолжительное время», — сообщили в
Сейчас полицейские проверяют все возможные адреса, где может находиться девочка. Приметы девочки: среднего телосложения, рост 160−165 см, волосы
«Ориентировки направлены во все территориальные подразделения. Также проверяются компьютерные клубы, развлекательные заведения», — сказал заместитель начальника УВД г. Петропавловска Асан Мейрамов.
Полицейские обращаются ко всем гражданам, обладающим