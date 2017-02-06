В Петропавловске пропала 15-летняя школьница

В пресс-службе ДВД СКО информацию подтвердили.

«В УВД г. Петропавловска обратилась администрация одной из школ Петропавловска с тем, что два дня назад ушла из дома и не вернулась 15-летняя Антонина Филиппова. По факту заведено розыскное дело, в рамках которого проводятся все необходимые оперативные мероприятия. Со слов мамы школьницы, они не били тревогу, так как ранее она уже уходила на продолжительное время», — сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Сейчас полицейские проверяют все возможные адреса, где может находиться девочка. Приметы девочки: среднего телосложения, рост 160−165 см, волосы светло-русые средней длины, глаза голубые. Была одета в пуховик серого цвета с капюшоном без опушки, шарф коричневого цвета, платье черное без рукавов, ботинки зимние коричневого цвета.

«Ориентировки направлены во все территориальные подразделения. Также проверяются компьютерные клубы, развлекательные заведения», — сказал заместитель начальника УВД г. Петропавловска Асан Мейрамов.