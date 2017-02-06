Бахытбека Есентаева этапировали в колонию в Алматинской области

Первого февраля Бахытбека Есентаева отправили в исправительное учреждение ЛА-115/8, которое расположено в поселке Заречный Алматинской области. Известно, что это мужская колония строгого режима. До этапирования осужденный Бахытбек Есентаев содержался в СИЗО в Алматы. Исправительное учреждение ЛА-155/8 Ранее сообщалось, что в этой же колонии отбывает наказание известный столичный бизнесмен Кайрат Жамалиев. Ранее в руководстве исправительного учреждения ЛА-155/8 рассказали, что Жамалиева поселили в общежитии, где вместе с ним проживает более 100 человек. Экс-бизнесмен участвует в спортивно-массовых мероприятиях учреждения, а в свободное время играет в шахматы.

Напомним, что в августе 2015 года Кайрат Жамалиев был приговорен к 13 годам лишении свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Исправительное учреждение ЛА-155/8Бахытбек Есентаев был приговорен к девяти годам колонии по делу о покушении на убийство известного казахстанского продюсера и телеведущей Баян Есентаевой. Инцидент произошел 10 июня 2016 года в Талгарском районе. Отметим, что в колонии строгого режима ЛА 155/8 содержится более тысячи заключенных. Среди отбывающих наказание в большинстве своем те, кто осужден за убийство либо за наркотики.