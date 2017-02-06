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13:37 (мск), источник: VN.RU

Ученица автошколы перебегала дорогу и попала под колеса

Девушка спешила на занятия по вождению и попала под колеса автомобиля в Горском микрорайоне Новосибирска. Будущая автоледи перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. К счастью, водитель успел среагировать. Пострадавшая отделалась ушибами, а авто лишилось зеркала.

ДТП произошло на улице Котовского шестого февраля по адресу Горский микрорайон, 68.

— Около 12.10 женщина 1994 г. р. перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под автомобиль Honda Civic. За рулем находился водитель 1985 г.р., — рассказал руководитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.

Очевидцы сообщают, что водитель Honda Civic двигался на мигающий зеленый сигнал светофора. Управлявший «Хондой» мужчина не успел затормозить, так как поздно увидел девушку из-за автомобиля, и задел пешехода по касательной, уточнили в группе АСТ-54.

К счастью, пострадавшая отделалась ушибами мягких тканей и небольшой травмой ноги, а у хэтчбека от удара отлетело правое зеркало заднего вида. По иронии судьбы, женщина возвращалась с занятий в автошколе, что вызвало всплеск комментариев в соцсетях.

«Очень внимательный будущий водитель», — иронизирует читатель АСТ-54 Геннадий Сенченко.

«Ну вот как этой девушке выдавать права, если она привыкла нарушать ПДД?» — пишет Виталий Сенченко.

«Девушка, выздоравливай и не ходи больше на занятия, не твое это», — соглашается Константин Стежко.

Люди, живущие недалеко от этого перекрестка, уверяют, что пешеходный переход находится в десяти метрах, но людям лень пройти несколько лишних шагов. Вместо этого они предпочитают рисковать жизнью. Некоторые винят высокие сугробы в этом году, из-за которых пешеходы в основном «выпадают» на дорогу.

Внезапно выскакивающие на дорогу дети, которых не видно из-за сугробов, также доставляют большую головную боль водителям. В январе за выходные в ДТП попали сразу три ребенка.

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