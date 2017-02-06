В Ростове работник автосервиса распилил пополам сданную в ремонт машину

Инцидент произошел в Пролетарском районе города. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что она сдала свой автомобиль Audi в автосервис, однако наемный рабочий перестал выходить на связь.

«Во время проверки полицейские установили, что рабочий — ранее судимый 37-летний мужчина распилил машину на две части и сдал в пункт приема металлолома», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).