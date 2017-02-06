Трое жителей Кубани провалились под лед

Около 10.00 утра 6 февраля в Ленинградском районе в станице Новоплатнировской трое местных жителей провалились под лед.

По предварительным данным, две женщины и мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, вышли на лед реки Челбас, где провалились в воду. Женщины смогли выбраться и позвать на помощь, мужчина утонул.