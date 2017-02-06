Автоледи протаранила остановку, сбив человека

Авария случилась 4 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На Бродокалмакском тракте, 5, иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения машина поменяла траекторию движения и врезалась в расположенный рядом остановочный комплекс.

«Пострадавший пешеход, мужчина 1991 года рождения, был доставлен в больницу с ушибом головного мозга и переломом ключицы», — пояснили в ГИБДД города.

За рулем авто сидела девушка 1988 года рождения. Госавтоинспекция проводит административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.