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14:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автоледи протаранила остановку, сбив человека

ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска.

Авария случилась 4 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На Бродокалмакском тракте, 5, иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения машина поменяла траекторию движения и врезалась в расположенный рядом остановочный комплекс.

«Пострадавший пешеход, мужчина 1991 года рождения, был доставлен в больницу с ушибом головного мозга и переломом ключицы», — пояснили в ГИБДД города.

За рулем авто сидела девушка 1988 года рождения. Госавтоинспекция проводит административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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