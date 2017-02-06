В Омске торговцы медом украли у пенсионерки 45 тысяч рублей

Как потерпевшая рассказала полицейским, неизвестные мужчина и женщина пришли к ней в квартиру на ул. Масленникова и предложили приобрести мед по выгодной цене. Попробовав продукт, женщина решилась на покупку, а чтобы расплатиться, достала купюру в одну тысячу рублей из тетради, в которой хранила деньги. Тогда мужчина попросил у покупательницы пустую банку, а пока пенсионерка ее искала, продавцы вытащили все сбережения и скрылись.

Эксперты сняли отпечатки рук преступников и отправили их на дактилоскопическую экспертизу, участковые провели поквартирный обход.

«Подозреваемому мужчине на вид 30−35 лет, рост 185−190 см, худощавого телосложения, был одет в дубленку коричневого цвета до колен, меховую шапку темного цвета. Женщине на вид 28−30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, была одета в дубленку или пальто темного цвета ниже колена», — сообщили в омской полиции приметы преступников.

Ориентировки переданы всем наружным службам полиции.