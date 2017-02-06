На Ленинском проспекте в Калининграде пьяный водитель сбил двух пешеходов

В субботу, 4 февраля, на Ленинском проспекте водитель «Сузуки» сбил двух пешеходов. По предварительным данным, мужчина был пьян. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Под колёса автомобиля попали 30-летний мужчина и 76-летняя женщина. В результате пенсионерка получила травмы, её госпитализировали.

Кроме того, на трассе Калининград — Нестеров «Рено» вылетел в кювет и перевернулся. В результате водитель получил различные травмы.

Ещё одно ДТП зафиксировано на улице Красной в Калининграде. БМВ врезался в «Ауди», который проехал вперёд и столкнулся с «Фольксвагеном». Водитель второй машины получила повреждения.